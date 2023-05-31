Украина и Литва подписали Соглашение о взаимном признании водительских удостоверений — МВД 31 мая, 16:36 Руководители МВД Украины и Литвы Игорь Клименко и Агне Билотайте Игорь Клименко и Агне Билотайте (Фото:МВД Украины/Telegram)

Во вторник, 31 мая, Литва и Украина подписали соглашение о признании водительских удостоверений. Отныне граждане Украины, которые переехали в Литву, смогут обменять свои водительские права на литовские без сдачи дополнительных экзаменов, сообщают в МВД.

Граждане Литвы, которые постоянно проживают в Украине и имеют литовское водительское удостоверение, также смогут обменять его на украинское без экзаменов.

Чтобы обменять удостоверение, нужно подать документ о постоянном месте жительства в стране, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку.



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Сообщается, что соглашение было подписано министром внутренних дел Украины Игорем Клименко и министром внутренних дел Литовской Республики Агне Билотайте в Брюсселе.



«Цель соглашения — урегулировать вопрос взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Литвы, которые переезжают на постоянное проживание в государство другой стороны по упрощенной процедуре», — сообщил Глава МВД Украины.

18 марта в Украине обновили способ получения водительского удостоверения.



24 мая в приложении Дія появилась услуга, с помощью которой можно заменить или восстановить водительское удостоверение.



25 мая в МВД сообщили о введении ряда нововведений в процессе получения водительских удостоверений. Они касаются как подготовки будущих водителей, так и экзаменов на получение прав.

