Украина и Литва подписали Соглашение о взаимном признании водительских удостоверений — МВД

31 мая, 16:36
Поделиться:
Руководители МВД Украины и Литвы Игорь Клименко и Агне Билотайте Игорь Клименко и Агне Билотайте (Фото:МВД Украины/Telegram)

Руководители МВД Украины и Литвы Игорь Клименко и Агне Билотайте Игорь Клименко и Агне Билотайте (Фото:МВД Украины/Telegram)

Во вторник, 31 мая, Литва и Украина подписали соглашение о признании водительских удостоверений. Отныне граждане Украины, которые переехали в Литву, смогут обменять свои водительские права на литовские без сдачи дополнительных экзаменов, сообщают в МВД.

Граждане Литвы, которые постоянно проживают в Украине и имеют литовское водительское удостоверение, также смогут обменять его на украинское без экзаменов.

Чтобы обменять удостоверение, нужно подать документ о постоянном месте жительства в стране, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку.

Видео дня

Читайте также:

Предполагается развитие альтернативных транспортных коридоров в обход России и Беларуси (Фото:Укрзализныця via Facebook) Независимой от стран-агрессоров. Украина и Литва договорились о создании совместной железнодорожной сети

Сообщается, что соглашение было подписано министром внутренних дел Украины Игорем Клименко и министром внутренних дел Литовской Республики Агне Билотайте в Брюсселе.

«Цель соглашения — урегулировать вопрос взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Литвы, которые переезжают на постоянное проживание в государство другой стороны по упрощенной процедуре», — сообщил Глава МВД Украины.

18 марта в Украине обновили способ получения водительского удостоверения.

24 мая в приложении Дія появилась услуга, с помощью которой можно заменить или восстановить водительское удостоверение.

25 мая в МВД сообщили о введении ряда нововведений в процессе получения водительских удостоверений. Они касаются как подготовки будущих водителей, так и экзаменов на получение прав.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Литва МВД Украины Водительские права

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X