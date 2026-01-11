Во Львовской области полиция нашла водителя, который переехал собаку и сбежал

Во Львовской области водитель переехал собаку и сбежал, животное серьезно ранено и нуждается в нескольких операциях. Полиция уже установила личность подозреваемого и открыла уголовное производство ( жестокое обращение с животными ).

ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛ СОДЕРЖИТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Руководитель приюта Домівка врятованих тварин во Львове Орест Залипский опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как собака идет перед машиной, а та ускоряется и переезжает ее передними и задними колесами. Раненая собака забилась в будку, позже волонтеры доставили ее в ветеринарную клинику.

Реклама

Позже Залипский сообщил, что весь удар пришелся на внутренние органы животного. Псу предстоит ряд сложных и срочных операций — удаление диафрагмальной грыжи, вмешательство из-за смещения кишечника, извлечение иголки из желудка, а также лечение последствий травмы хребта. Залипский также опубликовал банковские реквизиты для помощи приюту.

Обновлено в 23:17. Орест Залипский сообщил в Facebook, что собака, которую назвали Найдой, умерла. У нее остановилось сердце на этапе подготовки к операции. Врачи пытались ее реанимировать до 20 минут, но безуспешно. Залипский поблагодарил всех, кто поддерживал собаку.

В полиции Львовской области сообщили, что на собаку наехал Nissan Qashqai в Пустомытах Львовского района 8 января. Полицейские уже установили личность водителя — это 28-летний житель одного из сел региона, — и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными). Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет.