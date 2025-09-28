В Тернополе водитель наехал на двух военнослужащих во время проверки документов

Водитель наехал на двух военнослужащих в Тернополе (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

В Тернополе вечером 27 сентября водитель автомобиля наехал на двух военнослужащих, которые пытались проверить его военно-учетные документы. Об инциденте сообщили в полиции области.

По предварительным данным, на улице Иванны Блажкевич военные остановили автомобиль Daewoo Lanos для проверки документов. Водитель отказался их показать, заперся в машине, а затем тронулся с места, в результате чего двое военнослужащих получили травмы.

В полиции сообщили, что еще один военнослужащий выстрелил в колесо автомобиля из устройства для отстрела резиновых пуль, никто не пострадал.

Раненых военнослужащих доставили в больницу. Сейчас правоохранители изучают записи с камер наблюдения и опрашивают очевидцев.

Также решается вопрос о внесении информации об инциденте в Единый реестр досудебных расследований.