"Водитель не тормозил". Автомеханик установил скорость Lexus перед резонансным ДТП в Харькове

Lexus после столкновения с второй машиной отбросило в толпу пешеходов

Расчетная скорость автомобиля Lexus перед смертельным столкновением с толпой пешеходов в центре Харькова составляла 102 км в час, сообщил автомеханик Константин Кузнецов во время сегодняшнего судебного разбирательства.

По словам специалиста, снятые после ДТП показания с блока управления Lexus показали, что во время последнего срабатывания системы педаль газа была вжата в пол, в то время как педаль тормоза была отпущена, передает NewsRoom.

"Выключатель системы предаварийного торможения не работал (его запускает система). Таким образом, машину тормозил не водитель, а электроника", - заявил Кузнецов.

Автомеханик уточнил, что не может точно установить, когда именно сработала система - в момент совершения ДТП или раньше. Согласно его расчетам, это произошло, когда машина пробуксовывала или ее что-то ударило в бок, так как датчик угловой скорости сохранил показатель в 33 градуса (настолько машина была отклонена от заданной траектории).

Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.