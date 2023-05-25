СБУ сообщила о подозрении водителю из Киево-Печерской лавры, который отрицал существование Украины 25 мая, 14:23 56-летний мужчина с самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации поддерживал российских оккупантов и отрицал их ответственность за военные преступления (Фото:Фото Служба безопасности Украины/Telegram)

Служба безопасности Украины сообщила, что штатный водитель Киево-Печерской лавры получил подозрение из-за отрицания российской вооруженной агрессии и попытки оправдать захват украинских территорий. Об этом СБУ сообщили в Telegram.

Как сообщает следствие, в апреле этого года мужчина в комментарии одному из медиа назвал временно оккупированный Крым «российским», а украинские границы «незарегистрированными». Он также заявил, что российский диктатор Владимир Путин «не начал войну против Украины», а гибель гражданского населения назвал «закономерной».

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В СБУ отмечают, что 56-летний мужчина с самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации поддерживал российских оккупантов и отрицал их ответственность за военные преступления.

Заявляя об этом, в СБУ подтверждают, что инициированная лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта, направленной против государственной безопасности Украины.

21 мая было выяснено, что в течение 2007−2013 годов на различные работы в монастыре из государственного бюджета было направлено около 85 млн грн.

С осени прошлого года СБУ проводит активные обыски на объектах Украинской православной церкви (Московского патриархата) по всей территории Украины. Во время этих следственных действий правоохранители обнаруживали большое количество антиукраинских материалов, а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.



