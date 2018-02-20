Водитель из Закарпатья добился в суде компенсации за повреждение авто из-за ям на дорогах

Водитель из Закарпатской области Василий Танчинец почти год судился против Службы автомобильных дорог и в конце концов добился решения суда о получении как материального, так и морального вреда.

Об этом со ссылкой на решение суда пишет Мукачево.net.

Служба автомобильных дорог пыталась обжаловать решение суда первой инстанции. Однако в конце концов 7 февраля апелляционный суд Закарпатской области отклонил апелляционную жалобу дорожной службы и оставил в силе решение Виноградовского райсуда о взыскании имущественного и морального вреда за повреждение авто закарпатца вследствие некачественного ремонта дорог и наличия ям.

В общем владельцу поврежденной машины суд назначил компенсацию в размере 11 тысяч 341 гривны. Речь идет как о материальном ущербе, так и моральном.

Напомним, житель Балаклеи Харьковской области Андрей Усатенко судится в суд на Министерство обороны и Службу безопасности Украины за поврежденное во время взрывов на складе боеприпасов имущество.