Vodafone не сможет восстановить мобильную связь в "ЛНР", если поломка на оккупированной территории

Оператор мобильной связи Vodafone Украина не сможет восстановить отключившуюся вследствие обрыва кабеля связь на территории так называемой "ЛНР" в случае, если кабель оборван на не подконтрольной Киеву территории.
Об этом в пресс-службе компании рассказали в ответ на отключения мобильной связи 11 января на оккупированной террористами "ЛНР" в Луганской области.
Компания пока устанавливает точное место обрыва. Сейчас лишь известно, что повреждена волоконно-оптическая линия связи в зоне АТО.
"Подрядчики выясняют возможность физического доступа к месту повреждения для проведения ремонтных работ. Если повреждения - на неподконтрольной территории, доступа туда у нас вообще нет", - сказали в пресс-службе компании агентству Интерфакс-Украина.
У оператора мобильной связи добавили, что сейчас более трети оборудования Vodafone-Украина на не подконтрольной Украине территории находится в нерабочем состоянии.
Кроме того, предположительно проблемы со связью возникли и в оккупированных районах Донецкой области.
Ресурсы боевиков заявили не работает Vodafone Украина из-за повреждения кабеля в районе оккупированной Еленовки.
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