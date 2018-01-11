Vodafone не сможет восстановить мобильную связь в "ЛНР", если поломка на оккупированной территории

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Vodafone Украина: Сейчас уже треть нашего оборудования в ОРДЛО не работает
Фото: pixabay.com/JESHOOTS

Vodafone Украина: Сейчас уже треть нашего оборудования в ОРДЛО не работает

Оператор мобильной связи Vodafone Украина не сможет восстановить отключившуюся вследствие обрыва кабеля связь на территории так называемой "ЛНР" в случае, если кабель оборван на не подконтрольной Киеву территории.  

Об этом в пресс-службе компании рассказали в ответ на отключения мобильной связи 11 января на оккупированной террористами "ЛНР" в Луганской области.

Компания пока устанавливает точное место обрыва. Сейчас лишь известно, что повреждена волоконно-оптическая линия связи в зоне АТО.

"Подрядчики выясняют возможность физического доступа к месту повреждения для проведения ремонтных работ. Если повреждения - на неподконтрольной территории, доступа туда у нас вообще нет", - сказали в пресс-службе компании агентству Интерфакс-Украина.

У оператора мобильной связи добавили, что сейчас более трети оборудования Vodafone-Украина на не подконтрольной Украине территории находится в нерабочем состоянии.

Кроме того, предположительно проблемы со связью возникли и в оккупированных районах Донецкой области.

Ресурсы боевиков заявили не работает Vodafone Украина из-за повреждения кабеля в районе оккупированной Еленовки.

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