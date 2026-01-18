В Сумах воду будут подавать по графику, также фиксируются аварийные отключения электричества — горсовет

18 января, 18:31
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В Сумах 18 января фиксируют аварийные отключения электричества вне графиков (Фото: КП СМР «Електроавтотранс» via Telegram)

В Сумах 18 января фиксируют аварийные отключения электричества вне графиков (Фото: КП СМР «Електроавтотранс» via Telegram)

В Сумах решили подавать воду по графику, сообщили в Сумском городском совете, отметив, что по состоянию на 16:45 воскресенья, 18 января, объекты водоканала переведены на аварийно-резервное питание.

Согласно сообщению горсовета, вода в Сумах будет подаваться с пониженным давлением.

18 января воду будут включать с 17:00 до 22:00, а 19 января, если ситуацию с энергопитанием не удастся стабилизировать, — с 05:00 до 10:00.

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«Подача воды в обычном режиме будет обеспечена после восстановления энергоснабжения», — добавили в Сумском городском совете.

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Также в Сумском горсовете сообщили, что по указанию Укрэнерго в Сумской области ввели дополнительно одну очередь специальных графиков аварийных отключений, а в городе Сумы фиксируются аварийные отключения вне графиков в связи с низким напряжением в электросети.

«Сейчас выясняются причины аварийной ситуации, специалисты работают над ее ликвидацией», — отмечается в сообщении.

Российские удары по энергетике Украины — главное

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

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Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Сумы Водоснабжение отключение света российские атаки Война России против Украины

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