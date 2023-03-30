С 1 апреля украинцам придется платить больше за воду 30 марта, 12:58 На 1 апреля запланирован первый этап роста тарифов на воду (Фото:slavoljubovski / pixabay.com)

На 1 апреля запланирован первый из двух этапов повышения тарифов на воду — они вырастут на 12,3%.

Повышение в два этапа ранее анонсировала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

На втором этапе – в июле – тарифы повысят еще на 14,1%.

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В результате повышения тарифов в среднем расходы семьи из двух-трех человек возрастут на 60 гривен.

Цены в каждом городе или селе будут зависеть от источника водоснабжения, его удаленности от потребителей, качества воды в источнике водоснабжения, применяемой технологии очистки, объема реализации услуг, состояния основных фондов, разветвленности коммуникаций и многих других факторов.



НКРЭКУ утверждает, что есть несколько причин для роста тарифов. Так, чем больше воды продает водоканал, тем меньше будет тариф (потому что затраты распределены на большое количество потребителей). К примеру, в Киеве объем потребления упал на 11,65%. Однако, несмотря на это, расходы все равно выросли: на 8,6% больше приходится платить за электроэнергию (уже с учетом того, что при падении объема потребления сократилось и количество используемых киловатт-часов). Увеличилась амортизация на 9,03%. Также подорожали реагенты (на 81,69%). На зарплаты приходится тратить на 23,97% больше.

