Вода отступила. Спасатели рассказали о ситуации с наводнением в Ахтырке

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Спасатели показали последствия наводнения в Ахтырке
Фото: ГСЧС

Спасатели показали последствия наводнения в Ахтырке

Из Ахтырки Сумской области отступила вода.

Об этом рассказал спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе Олег Стрелка, пишет 112 Украина.

"На данный момент вода полностью отошла от города. Ситуация нормализовалась. За эту ночь ни одного вызова в нашу службу по оказанию помощи не поступало", - сказал он.

По словам представителя ГСЧС, по состоянию на утро вторника, 3 апреля, подтопленными остаются четыре дома.

За предыдущий день спасателям удалось эвакуировать 65 человек, 15 из них разместили в гостинице, остальные остановились у родственников.

"Вчера было подтоплено 11 улиц, уровень воды составлял 40-80 см. В течение дня вода уходила", - добавил Стрелка.

Ранее сообщалось, что часть Ахтырки затопило из-за весеннего половодья, на помощь населению был поднят весь личный состав местной полиции. Местами вода поднималась на 80 см.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове