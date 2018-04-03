Вода отступила. Спасатели рассказали о ситуации с наводнением в Ахтырке

Из Ахтырки Сумской области отступила вода.

Об этом рассказал спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе Олег Стрелка, пишет 112 Украина.

"На данный момент вода полностью отошла от города. Ситуация нормализовалась. За эту ночь ни одного вызова в нашу службу по оказанию помощи не поступало", - сказал он.

По словам представителя ГСЧС, по состоянию на утро вторника, 3 апреля, подтопленными остаются четыре дома.

За предыдущий день спасателям удалось эвакуировать 65 человек, 15 из них разместили в гостинице, остальные остановились у родственников.

"Вчера было подтоплено 11 улиц, уровень воды составлял 40-80 см. В течение дня вода уходила", - добавил Стрелка.

Ранее сообщалось, что часть Ахтырки затопило из-за весеннего половодья, на помощь населению был поднят весь личный состав местной полиции. Местами вода поднималась на 80 см.