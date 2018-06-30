30 июня 2018, суббота

Вода накрыла машины практически полностью: опубликовано видео затопленного Чернигова, снятое дроном

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Вода поднялась под самые крыши гаражей

Вода поднялась под самые крыши гаражей

В результате мощного ливня, обрушившегося на Чернигов, некоторые районы города оказались затопленными.

Соответствующее видео, снятое с помощью беспилотника, было опубликовано в сообществе Чернигов LIVE в Facebbook.

В частности, в районе гаражей на улице Боевой припаркованные легковые автомобили оказались полностью под водой, и над ее поверхностью видны лишь крыши более габаритного транспорта.

Подтопленными в городе оказались также и жилые дома.

Кроме того, потоки воды сорвали с дорог асфальтное покрытие.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье более 200 домов подтопило в результате непогоды.

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