Вода накрыла машины практически полностью: опубликовано видео затопленного Чернигова, снятое дроном

В результате мощного ливня, обрушившегося на Чернигов, некоторые районы города оказались затопленными.

Соответствующее видео, снятое с помощью беспилотника, было опубликовано в сообществе Чернигов LIVE в Facebbook.

В частности, в районе гаражей на улице Боевой припаркованные легковые автомобили оказались полностью под водой, и над ее поверхностью видны лишь крыши более габаритного транспорта.

Подтопленными в городе оказались также и жилые дома.

Кроме того, потоки воды сорвали с дорог асфальтное покрытие.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье более 200 домов подтопило в результате непогоды.