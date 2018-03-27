Во вторник в Киеве ограничат движение по Южному мосту и путепроводам у Северного моста

Во вторник, 27 марта, в Киеве в связи с выполнением ремонтных работ частично ограничат движение транспорта по Южному мосту и по путепроводам у Северного (Московского) моста, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, движение будет ограничено:

с 10:00 до 14:00 по путепроводу через ул. Героев Сталинграда у Северного моста в направлении жилого массива Троещина;

с 14:00 до 19:00 по путепроводу через ул. Героев Сталинграда у Северного моста в направлении станции метро Почайна (Петровка).

с 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки;

с 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.

Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.