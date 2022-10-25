В течение дня россияне 12 раз обстреляли приграничье Сумской области

25 октября, 23:56
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

За день, 25 октября, российские захватчики 12 раз обстреляли приграничье Сумской области.


Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«В течение дня россияне 12 раз обстреляли пограничные Сумской области. Выпустили 106 различных снарядов по семи пограничным общинам», — написал глава ОВА.

Видео дня

От вражеских атак, по информации Живицкого, пострадали Краснопольская, Середино-Будская, Юнаковская, Шалыгинская, Николаевская, Зноб-Новгородская и Белопольская общины. В последний один из снарядов попал в дом мирных жителей, произошел пожар. Жертв нет.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области с территории РФ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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