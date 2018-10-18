Во всех учебных заведениях Киева проверят работу систем видеонаблюдения после трагедии в колледже Керчи

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить работу систем видеонаблюдения во всех школах, садах и других учебных заведениях столицы.
По словам городского головы, проверкой займутся все городские службы, к предупредительным мероприятиям подключится полиция.
Кличко напомнил, что в Киеве все детсады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные с которых передаются в городской дата-центра. Этими данными пользуются и правоохранительные органы.
"Я дал поручение проверить, как работает система видеонаблюдения, где у нас есть слабые места, что надо доработать", - резюмировал он.
Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
Погиб 21 человек, часть пострадавших находится в реанимации.
В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.
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