Во всех учебных заведениях Киева проверят работу систем видеонаблюдения после трагедии в колледже Керчи

Все детсады и школы Киева оборудованы камерами видеонаблюдения

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить работу систем видеонаблюдения во всех школах, садах и других учебных заведениях столицы.

По словам городского головы, проверкой займутся все городские службы, к предупредительным мероприятиям подключится полиция.

Кличко напомнил, что в Киеве все детсады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные с которых передаются в городской дата-центра. Этими данными пользуются и правоохранительные органы.

"Я дал поручение проверить, как работает система видеонаблюдения, где у нас есть слабые места, что надо доработать", - резюмировал он.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Погиб 21 человек, часть пострадавших находится в реанимации.

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.