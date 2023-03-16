Теперь официально. Во всех законах Молдовы «молдавский язык» заменят румынским 16 марта, 17:56 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Парламент Молдовы в окончательном чтении одобрил законопроект, согласно которому слова «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» и «наш язык» будут заменены на «румынский язык» во всех законах, включая Конституцию.

Согласно трансляции заседания, парламентарии от социалистической и коммунистической партии протестовали против законопроекта.

Новые положения вступят в силу после публикации закона в Официальном вестнике. После этого в течение 30 дней Агентство правовой информации должно внести изменения во все нормативные акты, где есть словосочетание «молдавский язык», заменив его на «румынский язык».

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В начале заседания представители Блока коммунистов и социалистов заявили, что изменения незаконны и они будут их обжаловать в Конституционном суде.



По сути, «молдавский язык» — одно из двух названий румынского языка в Молдове. «Молдовский» был объявлен официальным языком в статье 13 действующей Конституции от 1994 года, тогда как в Декларации о независимости Молдовы в 1991 году используется название «румынский язык».

В 2013 году по иску Либеральной партии Высокий суд Молдовы признал, что Декларация о независимости Молдовы, в которой государственным языком является румынский, имеет преимущество над Конституцией, где государственным называется язык «молдавский».