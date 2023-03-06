Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщают о взлете истребителя МиГ-31 в Беларуси 6 марта, 09:10 Российский истребитель МиГ-31, способный нести ракеты Кинжал (Фото:Минобороны РФ)

Утром в понедельник, 6 марта, по Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Вероятно, она связано со взлетом российского истребителя МиГ-31.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, борт взлетел в Беларуси из аэродрома Мачулищи.

Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.

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Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

В ночь на 6 марта войска РФ запустили по Украине дроны-камикадзе. Всего было выпущено 15 беспилотников Shahed 131/136. Силы украинской ПВО сбили 13 из них, часть — над Днепропетровской областью.