Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщают о взлете истребителя МиГ-31 в Беларуси

6 марта, 09:10
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Российский истребитель МиГ-31, способный нести ракеты Кинжал (Фото:Минобороны РФ)

Российский истребитель МиГ-31, способный нести ракеты Кинжал (Фото:Минобороны РФ)

Утром в понедельник, 6 марта, по Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Вероятно, она связано со взлетом российского истребителя МиГ-31.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, борт взлетел в Беларуси из аэродрома Мачулищи.

Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.

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Скриншот сайта alerts.in.ua
Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

В ночь на 6 марта войска РФ запустили по Украине дроны-камикадзе. Всего было выпущено 15 беспилотников Shahed 131/136. Силы украинской ПВО сбили 13 из них, часть — над Днепропетровской областью.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Миг-31 Война России против Украины Воздушная тревога

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