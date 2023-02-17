Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщают о взлете истребителей МиГ-31 17 февраля, 13:50 Российские истребители МиГ-31 являются потенциальными носителями гиперзвуковых ракет Кинжал (Фото:Скриншот видео ВоенТВ)

Днем в пятницу, 17 февраля, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Вероятно, это связано со взлетом российских истребителей МиГ-31.

Мониторинговые группы в соцсетях сообщают, что авиация взлетела из аэродрома в Саваслейке в Нижегородской области РФ.

Видео дня

Истребитель МиГ-31 является потенциальным носителем ракет Кинжал.



Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

16 февраля в Украине также объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета авиации в РФ. Она длилась около получаса.

В ночь на 16 февраля РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

Власти Львовской области сообщили о прилете в объект критической инфраструктуры, туда попали три ракеты.

В Павлограде Днепропетровской области ракеты попали в промышленное предприятие и по жилому сектору, разрушив семь частных домов. Погибла женщина, еще семь человек получили ранения.

Также ракеты попали в объект инфраструктуры в Кировоградской области, еще две — по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге Полтавской области.





