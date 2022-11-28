По всей Украине применяют аварийные отключения света: в Укрэнерго заявили о стремительном росте дефицита мощности 28 ноября, 10:15 Экстренные отключения света действуют во всех областях Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В понедельник, 28 ноября, в результате стремительного роста дефицита мощности применяются аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

«Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%», — говорится в сообщении.

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После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей, отметили в Укрэнерго.

Контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях.



В компании напомнили, что общий дефицит в энергосистеме — это следствие уже семи волн ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Сообщается, что масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

Из-за российских обстрелов Украинской инфраструктуры 23 ноября было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. В частности, остановились энергоблоки всех находящихся под контролем Украины АЭС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.