Командование РФ вторглось в Украину, руководствуясь картами из прошлого века — СБУ 18 июля, 14:37 Карты были захвачены после уничтожения оккупантов из 138-й мотострелковой бригады ВС РФ (Фото:СБУ)

Российское военное командование готовило свое вторжение в феврале 2022 года, руководствуясь устаревшими топографическими картами 1969 года.

Об этом в понедельник, 18 июля, рассказали в Службе безопасности Украины, ссылаясь на документацию, захваченную в Харьковской области после разгрома батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

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В частности, на картах оккупантов полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, а также Травянское и Муромское водохранилища, которые появились в 70-е годы.

Кроме того, государственная граница между Украиной и Россией на них была нарисована шариковой ручкой.

По имеющимся данным, навигационным обеспечением уничтоженного батальона, чьи документы и попали в руки украинской спецслужбы, занимались Топографическая служба Западного военного округа РФ во главе с полковником Алексеем Красновым, а также Центр геопространственной информации и навигации.

«В преддверии полномасштабного вторжения в Украину эти подразделения праздновали 210-ю годовщину топографической службы и заявляли, что они обеспечивают российское военное командование «самыми современными картами», изготовленными якобы с помощью «новейших передвижных навигационно-геодезических комплексов», — отметили в СБУ.

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