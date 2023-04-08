Была болезнь сердца. Во время толкотни между прихожанами УПЦ МП и ПЦУ возле храма умер мужчина 8 апреля, 22:29 В Липовце Киевской области во время толкотни между прихожанами УПЦ и ПЦУ возле храма умер мужчина (Фото:УПЦ МП)

В субботу, 8 апреля, в селе Липовец в Киевской области во время столкновений возле местного храма между прихожанами Украинской православной церкви московского патриархата и Православной церкви Украины умер мужчина.

Об этом сообщает местное издание Кагарлик.City, а также пресс-служба УПЦ МП в Telegram.

Отмечается, что ранее сельское общество приняло решение о переходе храма в подчинение ПЦУ.

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В субботу в церковь пришли прихожане Православной церкви с требованием к священнику УПЦ передать им ключи от храма.

«Когда тот отказался это делать. Прихожане ПЦУ попытались зайти в храм. В этом им стали мешать представители УПЦ. Началась толкотня», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что прихожанин Православной церкви Украины находился рядом с местом происшествия, когда ему стало нехорошо.

По уточненным данным Кагарлик.City, умерший имел болезнь сердца. По данным полиции, следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

В пресс-службе УПЦ МП заявили, что мужчина пытался выхватить крест, однако на месте скончался от сердечного приступа.

В московском патриархате заявляют, что настоятель храма протоиерей Василий написал заявление в правоохранительные органы по поводу смерти этого мужчины, где описал ход событий. Так, священник заявляет, что несколько мужчин свергли его на землю, тащили за цепь, где висел православный крест; потребовали, чтобы он больше не проводил богослужения и уехал жить в другое место.

Как отмечается, священник УПЦ МП написал в заявлении полиции, что умерший мужчина, «выкрикивая угрозы, что нас повесит, начал тянуть за креста, после чего упал на асфальт и умер в конвульсиях».

«Кто-либо любым способом к умершему даже не прикасался», — говорится в сообщении в Telegram.

В субботу, 8 апреля, по Украине прокатилась волна столкновений местных общин со священнослужителями УПЦ МП, в результате которых представителям Московского патриархата пришлось покидать церкви.