В ходе спецоперации в Крыму украинские военные уничтожили 30 оккупантов и четыре катера — ГУР 24 августа, 15:39 Крым (Фото:Рейтер)

В ночь на четверг, 24 августа, в результате спецоперации ГУР при поддержке Военно-морских сил Украины во временно оккупированном Крыму разведчики повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 россиян, сообщает Бабель со ссылкой на украинскую разведку.

Обновлено. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии Сусіпільному подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что в Крыму 24 августа около 5 утра произошел бой с участием авиации. Возле села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

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Позже стало известно, что подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили высадку на территории оккупированного россиянами Крыма. Это спецоперация при взаимодействии с военно-морским флотом.

В ГУР отметили, что все цели и задачи выполнены, а по завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что операция имела характер рейда.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал спецоперацию, заявив, что об освобождении полуострова пока говорить рано.

Накануне, 23 августа, Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в Крыму. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове.

