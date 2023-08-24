В ходе спецоперации в Крыму украинские военные уничтожили 30 оккупантов и четыре катера — ГУР

24 августа, 15:39
Поделиться:
Крым (Фото:Рейтер)

Крым (Фото:Рейтер)

В ночь на четверг, 24 августа, в результате спецоперации ГУР при поддержке Военно-морских сил Украины во временно оккупированном Крыму разведчики повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 россиян, сообщает Бабель со ссылкой на украинскую разведку.

Обновлено. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии Сусіпільному подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что в Крыму 24 августа около 5 утра произошел бой с участием авиации. Возле села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Видео дня

Позже стало известно, что подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили высадку на территории оккупированного россиянами Крыма. Это спецоперация при взаимодействии с военно-морским флотом.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1694652506616271163

В ГУР отметили, что все цели и задачи выполнены, а по завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Читайте также:

В Крыму установили флаг Украины (Фото:https://t.me/DIUkraine) В Крыму установили флаг Украины. ГУР раскрыло подробности дерзкой операции в День Независимости и показало видео

Оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что операция имела характер рейда.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал спецоперацию, заявив, что об освобождении полуострова пока говорить рано.

Накануне, 23 августа, Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в Крыму. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Крым День Независимости Украины ГУР Война России против Украины российские потери Временно оккупированные территории потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X