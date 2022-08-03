«Десятки пленных»: во время провального штурма РФ Соледара уничтожено около 100 оккупантов — МВД

3 августа, 12:17
Большинство пленных — чеченские наемники (Фото:ВСУ)

Большинство пленных — чеченские наемники (Фото:ВСУ)

В ходе провальной попытки штурма Соледара Бахмутского района Донецкой области, предпринятой российскими войсками 2 августа, оккупанты потеряли около 100 человек убитыми.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Кроме того, еще около 30 российских военных, по его словам, были захвачены в плен.

«Среди пленных — 24 чеченца — наемники набранные и обученные в широко разрекламированном дондоном (кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров — ред.) университете спецназа росгвардии. Хорошее получилось пополнение обменного фонда пленных и источник ценной развединфомации», — рассказал Геращенко.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Антон Геращенко Соледар Российские военные Война России против Украины

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