«Десятки пленных»: во время провального штурма РФ Соледара уничтожено около 100 оккупантов — МВД 3 августа, 12:17 Большинство пленных — чеченские наемники (Фото:ВСУ)

В ходе провальной попытки штурма Соледара Бахмутского района Донецкой области, предпринятой российскими войсками 2 августа, оккупанты потеряли около 100 человек убитыми.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Кроме того, еще около 30 российских военных, по его словам, были захвачены в плен.

«Среди пленных — 24 чеченца — наемники набранные и обученные в широко разрекламированном дондоном (кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров — ред.) университете спецназа росгвардии. Хорошее получилось пополнение обменного фонда пленных и источник ценной развединфомации», — рассказал Геращенко.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.