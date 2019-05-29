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Во время штурма мэрии Львова избили руководителя аппарата Садового

Сегодня, 16:45
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Во время штурма мэрии Львова избили руководителя аппарата Садового - фото

ЛГС

Руководителя аппарата мэра Львова госпитализировали после избиения псевдоактивистами

Во время штурма Львовского городского совета пострадал директор департамента Администрация городского главы Евгений Бойко.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным мэрии, «псевдоактивисты» бросили Бойко на пол и избили его. В результате чиновник получил травму селезенки.

После медицинского осмотра Бойко доставили в больницу. По предварительным данным, госпитализация продлится несколько дней.

Напомним, что 29 мая во Львове несколько десятков протестующих, которые назвались представителями Национального корпуса и Украинского союза участников АТО, штурмовали здание городского совета.

В результате инцидента пострадали сотрудники муниципальной стражи.

Теги:   Львов

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