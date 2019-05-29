Во время штурма мэрии Львова избили руководителя аппарата Садового Сегодня, 16:45 Цей матеріал також доступний українською ЛГС Руководителя аппарата мэра Львова госпитализировали после избиения псевдоактивистами ЛГС

Во время штурма Львовского городского совета пострадал директор департамента Администрация городского главы Евгений Бойко.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным мэрии, «псевдоактивисты» бросили Бойко на пол и избили его. В результате чиновник получил травму селезенки.

После медицинского осмотра Бойко доставили в больницу. По предварительным данным, госпитализация продлится несколько дней.

Напомним, что 29 мая во Львове несколько десятков протестующих, которые назвались представителями Национального корпуса и Украинского союза участников АТО, штурмовали здание городского совета.

В результате инцидента пострадали сотрудники муниципальной стражи.