Во время штурма мэрии Львова избили руководителя аппарата Садового
Во время штурма Львовского городского совета пострадал директор департамента Администрация городского главы Евгений Бойко.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
По данным мэрии, «псевдоактивисты» бросили Бойко на пол и избили его. В результате чиновник получил травму селезенки.
После медицинского осмотра Бойко доставили в больницу. По предварительным данным, госпитализация продлится несколько дней.
Напомним, что 29 мая во Львове несколько десятков протестующих, которые назвались представителями Национального корпуса и Украинского союза участников АТО, штурмовали здание городского совета.
В результате инцидента пострадали сотрудники муниципальной стражи.