«Давай, прячься уже!» Во время прямого включения с прогнозом погоды на 1+1 пролетел шахед — момент зафиксировали на видео

16 апреля, 17:34
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Корреспондентка 1+1 рассказывала о погоде, когда возле нее пролетел шахед и попал в многоэтажку (Фото: 1+1/Скриншот)

Корреспондентка 1+1 рассказывала о погоде, когда возле нее пролетел шахед и попал в многоэтажку (Фото: 1+1/Скриншот)

Во время прямого эфира на включении известной корреспондентки телеканала 1+1 Елены Квитки с прогнозом погоды послышался звук российского шахеда.

Об этом сообщил телеведущий Руслан Сеничкин и опубликовал видео на своей странице в Instagram.

«Коллега не сразу поняла, думала это издалека трамвай шумит. Через мгновение они с оператором Андреем Медведевым увидели беспилотник», — рассказывает журналист в своей публикации.

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На кадрах слышно, как на фоне комментариев Квитки звук летящего рядом шахеда.

«А это что? Шахед? Все, Квитка, пока», — сразу говорит другая телеведущая Людмила Барбир. Однако вместо того, чтобы сразу отключиться, Елена Квитка напомнила зрителям прятаться в укрытие и позаботиться о собственной безопасности.

«Давай, прячься уже», — перебивая, говорят ей коллеги. После этого корреспондентка отключилась.

Через несколько секунд после этого произошел взрыв, отметил Сеничкин. В следующем включении корреспондентам 1+1 пришлось работать уже на месте попадания этого же шахеда в многоэтажку.

В ночь на 16 апреля российские войска массированно атаковали Киев ракетами. Попадания зафиксированы в Подольском, Оболонском и Шевченковском районе. Погибли четыре человека, пострадавших более 50.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Телеканал 1+1 атака шахедов шахеды Обстрел Прямой эфир

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