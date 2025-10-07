В Борисполе во время прохождения ВВК умер мужчина — полиция расследует обстоятельства

7 октября, 22:46
Полиция расследует смерть мужчины в Борисполе во время прохождения военно-врачебной комиссии (Фото: Черниговский областной ТЦК и СП)

Полиция Киевщины заявила, что расследует обстоятельства гибели мужчины в Борисполе во время прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

По словам правоохранителей, в понедельник, 6 октября, в полицию поступило сообщение от работника приемного отделения Бориспольской больницы. Они сказали, что на территории медучреждения мужчине внезапно стало плохо.

Предварительно полицейские установили, что в больнице внезапно упал и получил телесные повреждения 43-летний мужчина. Правоохранители говорят, что медики оперативно оказали первичную помощь, однако спасти его жизнь не удалось.

Свидетели утверждают, что мужчина прибыл в Борисполь для прохождения ВВК.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Борисполь Полиция Киевская область ВВК

Поделиться:

