Полиция расследует смерть мужчины в Борисполе во время прохождения военно-врачебной комиссии (Фото: Черниговский областной ТЦК и СП)

Полиция Киевщины заявила, что расследует обстоятельства гибели мужчины в Борисполе во время прохождения военно-врачебной комиссии . Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

По словам правоохранителей, в понедельник, 6 октября, в полицию поступило сообщение от работника приемного отделения Бориспольской больницы. Они сказали, что на территории медучреждения мужчине внезапно стало плохо.

Предварительно полицейские установили, что в больнице внезапно упал и получил телесные повреждения 43-летний мужчина. Правоохранители говорят, что медики оперативно оказали первичную помощь, однако спасти его жизнь не удалось.

Свидетели утверждают, что мужчина прибыл в Борисполь для прохождения ВВК.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины.