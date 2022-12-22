Во время оккупации Херсона россияне с оружием ворвались в детдом, чтобы похитить детей — видео 22 декабря, 18:02 Вооруженные оккупанты в одном из детдомов Херсона (Фото:Sky News)

Во время оккупации Херсона российские военнослужащие похищали украинских детей-сирот.

Об это сообщает Sky News, опубликовав эксклюзивные записи с камер видеонаблюдения.

По словам директора детского дома в селе Степановка под Херсоном Владимира Сагайдака, он видел, что русские сделали с сиротами на Донбассе с начала войны в 2014 году, и должен был принять меры, чтобы защитить своих детей.

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«Мы видели, как российские пропагандисты говорили, что нужно забрать детей-сирот, отдать их в военные училища, обучить их и пусть они воюют за Россию. Это было самое страшное, поэтому мы начали прятать детей, потому что понимали, что их заберут», — рассказал Сагайдак.

На опубликованных кадрах видно, как российские оккупанты ходят по зданию детдома.

«Они конфисковали все документы на детей, потому что они не могли понять, где дети, поэтому они забрали документы, они забрали компьютеры, они забрали систему видеонаблюдения, потому что они хотели знать, куда делись дети», — рассказал Сагайдак.

Детей из этого детдома, которых было 52, согласились спрятать у себя жители села, которые принимали их по три-четыре на семью. Хотя и существовал риск, что коллаборанты «сдадут» их россиянам и эти семьи будут арестованы или расстреляны.

Россияне так и не нашли детей-сирот, но отправили в этот детдом еще 15 детей с других оккупированных территорий Украины. Sky News показал видео, на которых видно, как персонал детского дома принимает их и относится к ним как к своим. Когда российские войска наконец отступили из региона, они пришли и забрали с собой всех 15 детей. Работники детдома ничего не могли поделать.

«Их посадили в эти военные машины и повезли, солдаты с автоматами, поэтому, конечно, дети были напуганы и не знали, куда их везут», — рассказала воспитательница Оксана.

Они были не единственными. Sky News также исследовал заявления, что россияне забрали гораздо младших детей, в возрасте от трех до пяти лет, из другого детского дома в центре Херсона.

Наталья Кадырова живет рядом с детским домом. Она описала момент, когда российские военные пришли похищать детей.

«Когда детей вывозили, по периметру стояли российские БТР и солдаты, чтобы никто не снимал. Конечно, я переживаю за них, они маленькие дети. Это просто брошенные дети. Мы не знаем, где они, что с ними произошло и куда их повезли», — рассказала Кадырова.

Украинская прокуратура заявляет, что из этого детдома россияне забрали 48 детей-сирот в возрасте 3−5 лет. По данному факту открыто уголовное производство. Всего, по данным правительства Украины, Россия похитила и депортировала за время войны 13 тысяч детей.