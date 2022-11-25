Во время обысков в УПЦ МП архимандрита Никиту застали с обнаженным певцом хора — СМИ 25 ноября, 17:53 Обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) (Фото:LB.ua)

Во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ застала ее секретаря в постели с молодым человеком из местного хора, сообщает LB.ua.

Журналисты также опубликовали соответствующее фото, на котором видно архимандрита Никиту возле молодого человека в трусах.

Также Ґрунт опубликовал еще одно фото, где видно обнаженного мужчину со спины. Вероятно, на этом фото Никита.

Видео дня

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были выявлены методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.

Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.

В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работой «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».