Во время обысков в УПЦ МП архимандрита Никиту застали с обнаженным певцом хора — СМИ

25 ноября, 17:53
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Обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) (Фото:LB.ua)

Обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) (Фото:LB.ua)

Во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ застала ее секретаря в постели с молодым человеком из местного хора, сообщает LB.ua.

Журналисты также опубликовали соответствующее фото, на котором видно архимандрита Никиту возле молодого человека в трусах.

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Также Ґрунт опубликовал еще одно фото, где видно обнаженного мужчину со спины. Вероятно, на этом фото Никита.

Видео дня

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были выявлены методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.

Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.

В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работой «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

https://www.youtube.com/watch?v=TQ_PzJgnkYQ
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) УПЦ МП Московский патриархат

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