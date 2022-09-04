Во время обороны Северодонецка четверо нацгвардейцев уничтожили 20 кадыровцев — Гайдай 4 сентября, 10:23 Украинские военные, 29 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области и вспомнил оборону Северодонецка.



Об этом он сообщил в Telegram.

«Когда кадыровцы уже зашли в Северодонецк, четверо спецназовцев НГУ заняли оборону в одном из домов. Туда вошли 20 кадыровцев — не вернулось ни одного. Россияне считали, что в доме находилась целая рота украинцев», — написал Гайдай.

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Он отметил, что сейчас в районе Лисичанского НПЗ идут постоянные бои — российская армия не может прорвать оборону ВСУ. Самые трудные бои на Бахмутском направлении.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.



По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, наибольшее количество кадыровцев (часть Росгвардии) погибла в Северодонецке.



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