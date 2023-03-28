Ночная атака дронами. Воздушные силы сообщили о сбитии 13 целей

28 марта, 03:34
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Ликвидация пожара после падения обломков дрона в Киеве (Фото:ГСЧС)

Ликвидация пожара после падения обломков дрона в Киеве (Фото:ГСЧС)

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что украинские военные смогли уничтожить 13 воздушных целей, которыми оккупанты атаковали Украину.

Россияне использовали для ночной атаки ударные беспилотники Shahed-136/131 и управляемые авиационные бомбы.

В общей сложности противник применил 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131, один разведывательный БПЛА Гранат-4 и две КАБ.

Видео дня

Украинские военные сбили 12 воздушных целей.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   БПЛА Война в Украине Дроны Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

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