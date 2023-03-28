Ночная атака дронами. Воздушные силы сообщили о сбитии 13 целей

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

В общей сложности противник применил 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131, один разведывательный БПЛА Гранат-4 и две КАБ.

Россияне использовали для ночной атаки ударные беспилотники Shahed-136/131 и управляемые авиационные бомбы.

Ликвидация пожара после падения обломков дрона в Киеве (Фото:ГСЧС)

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