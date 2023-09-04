Во время ночной атаки РФ украинские военные уничтожили 23 дрона-камикадзе Shahed — Воздушные силы ВСУ

4 сентября, 08:39
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РФ атакует Украину шахедами уже год, большинство дронов-камикадзе удается сбивать (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

РФ атакует Украину шахедами уже год, большинство дронов-камикадзе удается сбивать (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на понедельник, 4 сентября, украинские военные уничтожили 23 дрона-камикадзе Shahed.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ,

По данным ведомства, всего было запущено 32 ударных беспилотника, они атаковали Одесскую и Днепропетровскую области.

Российские оккупанты запускали шахеды с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда в оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ).

Для уничтожения вражеских дронов применили истребительную авиацию, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Видео дня

В ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину шахедами. В Одесской области удалось сбить 17 ударных дронов, но были зафиксированы попадания. В Измаильском районе повреждены складские и производственные помещения, а также сельхозтехника. Обломки сбитых беспилотников спровоцировали пожары на территории гражданских объектов.

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В Днепропетровской области силы украинской ПВО сбили шесть шахедов. Есть попадания по инфраструктурному объекту в Днепровском районе региона.

В ночь на 3 сентября РФ также атаковала Украину. В Одесской области были зафиксированы попадания по портовой инфраструктуре, пострадали два человека.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО Украины дроны-камикадзе

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