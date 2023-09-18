Во время ночной атаки РФ украинская ПВО уничтожила 18 шахедов и все 17 крылатых ракет — Воздушные силы ВСУ 18 сентября, 08:31 Работа сил украинской ПВО во время атаки РФ в ночь на 18 сентября (Фото:NV)

Во время удара РФ по Украине в ночь на понедельник, 18 сентября, украинские военные уничтожили 18 дронов-камикадзе из 24 запущенных и все 17 крылатых ракет оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram/

Там уточнили, что речь идет о Shahed-136/131 и ракетах воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Шахеды летели по двум направлениям: Приморско-Ахтарск — РФ и мыс Чауда — оккупированный Крым. Всего было зафиксировано 24 ударных беспилотника в направлении Николаевской и Одесской областей.

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18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования.

Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области.

Все 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

В ночь на 18 сентября РФ осуществила комбинированную атаку на Украину, атаковав юг и центр страны. В Хмельницкой области также работала ПВО.