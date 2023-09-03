На юге Силы обороны оказались в ловушке на несколько недель из-за огромного минного поля — Тарнавский 3 сентября, 04:00 Украинский военный (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

На южном направлении украинского контрнаступления ВСУ оказались в ловушке на несколько недель из-за огромного минного поля, но сейчас это препятствие преодолено. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в интервью британскому изданию Observer, принадлежащему к медиагруппе Guardian.

Тарнавский рассказал, что пехотинцам-саперам приходилось медленно расчищать маршрут штурма. Тем временем россияне, по словам генерала, «просто стояли и ждали» ВСУ, уничтожая украинскую технику беспилотниками и снарядами.



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«По моему мнению, россияне считали, что украинцы не пройдут эту линию обороны. Готовились более года. Как только там появлялась любая техника, они сразу же начинали ее обстреливать и уничтожать. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и только ночью», — добавил он.



Тарнавский отметил, что сейчас это препятствие преодолено — захватчики вынуждены прибегать к маневрам, а ВСУ вернули свои танки и другую технику на поле боя после разминирования.

