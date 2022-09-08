Контрнаступление на юге. ВСУ уничтожили 108 оккупантов, 37 единиц техники и комплексы С-300 и С-400
Украинские военные ведут контрнаступление на нескольких направлениях (Фото:Operational Command South/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что украинские защитники и защитницы за сутки ликвидировали на южном направлении 108 оккупантов и 37 единиц техники.
В частности, ВСУ уничтожили несколько российских ЗРК С-300 и С-400.
Всего были уничтожены:
- 108 оокупантов;
- 5 танков;
- 3 реактивных систем залпового огня Град;
- 15 единиц авто-бронетехники;
- 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии;
- 120 мм миномет;
- 2 пусковые установки С-400;
- радиолокатор наведения к С-300;
- два состава вражеских боеприпасов в Николаевском районе.
В командовании также сообщили, что российская авиация совершила шесть атак по украинским позициям. В то же время, ВСУ нанесли 13 авиаударов.
«Враг сосредотачивает основное внимание на удержании занимаемых позиций и дистанционных действиях, нанося по украинским позициям и гражданской инфраструктуре артиллерийские и минометные обстрелы, авиационные и ракетные удары. Кроме того, в акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве — 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16-ти крылатых ракет Калибр», — сообщили в командовании.
Президент Владимир Зеленский 4 сентября сообщил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Зеленский подчеркивал, что украинские силы наступают на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.
Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил освобождение пгт Высокополье на юге страны, а советник Офиса президента Алексей Арестович утверждал, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.
6 сентября в Оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ освободили от российских оккупантов еще несколько населенных пунктов в Херсонской области. Их название не уточняют, чтобы провести зачистку от диверсионных групп и разминирование.
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