Контрнаступление на юге. ВСУ уничтожили 108 оккупантов, 37 единиц техники и комплексы С-300 и С-400 8 сентября, 05:53 Украинские военные ведут контрнаступление на нескольких направлениях (Фото:Operational Command South/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что украинские защитники и защитницы за сутки ликвидировали на южном направлении 108 оккупантов и 37 единиц техники.

В частности, ВСУ уничтожили несколько российских ЗРК С-300 и С-400.

Всего были уничтожены:

108 оокупантов;

5 танков;

3 реактивных систем залпового огня Град;

15 единиц авто-бронетехники;

10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии;

120 мм миномет;

2 пусковые установки С-400;

радиолокатор наведения к С-300;

два состава вражеских боеприпасов в Николаевском районе.



Видео дня

В командовании также сообщили, что российская авиация совершила шесть атак по украинским позициям. В то же время, ВСУ нанесли 13 авиаударов.

«Враг сосредотачивает основное внимание на удержании занимаемых позиций и дистанционных действиях, нанося по украинским позициям и гражданской инфраструктуре артиллерийские и минометные обстрелы, авиационные и ракетные удары. Кроме того, в акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве — 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16-ти крылатых ракет Калибр», — сообщили в командовании.

Президент Владимир Зеленский 4 сентября сообщил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Зеленский подчеркивал, что украинские силы наступают на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил освобождение пгт Высокополье на юге страны, а советник Офиса президента Алексей Арестович утверждал, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

6 сентября в Оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ освободили от российских оккупантов еще несколько населенных пунктов в Херсонской области. Их название не уточняют, чтобы провести зачистку от диверсионных групп и разминирование.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.