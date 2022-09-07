На юге Украины ВСУ уничтожили 83 оккупантов и 12 гаубиц, сбит самолет Су-25

7 сентября, 05:33
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Уничтоженная российская техника (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении ВСУ уничтожили 83 оккупантов, их технику и склады боеприпасов.

Отмечается, что за сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по оккупантов, зенитно-ракетные подразделения выполнили 250 огневых задач.

Всего за сутки уничтожены:

  • 83 рашиста;
  • 5 танков;
  • 12 гаубиц Мста-Б и Мста-С;
  • 3 пушки Гиацинт-Б;
  • 3 единицы авто-бронетехники;
  • 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной балке и Снигиревке.

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«Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа Орлан-10 сбит. Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого пруда, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно — ракетными подразделениями», — сообщили в командовании.

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Ранее сообщалось, что на юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен.

4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.

6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=AsU5GeJGFXk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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