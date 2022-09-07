На юге Украины ВСУ уничтожили 83 оккупантов и 12 гаубиц, сбит самолет Су-25
Уничтоженная российская техника (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
Отмечается, что за сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по оккупантов, зенитно-ракетные подразделения выполнили 250 огневых задач.
Всего за сутки уничтожены:
- 83 рашиста;
- 5 танков;
- 12 гаубиц Мста-Б и Мста-С;
- 3 пушки Гиацинт-Б;
- 3 единицы авто-бронетехники;
- 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной балке и Снигиревке.
«Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа Орлан-10 сбит. Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого пруда, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно — ракетными подразделениями», — сообщили в командовании.
Ранее сообщалось, что на юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен.
4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.
6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.
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