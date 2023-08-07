Силы спецопераций ВСУ показали, как во время эвакуации раненого военного вражеский дрон пытался попасть в авто — видео

7 августа, 15:00
Поделиться:
Возле автомобиля украинских военных прогремел взрыв (Фото:https://t.me/ukr_sof)

Возле автомобиля украинских военных прогремел взрыв (Фото:https://t.me/ukr_sof)

В понедельник, 7 августа, Силы спецопераций ВСУ показали, как на Запорожском направлении во время эвакуации раненого воина вражеский дрон пытался попасть в авто.

Видео было опубликовано в Telegram-канале ССО.

«В момент эвакуации раненого собрата воинами ССО Украины FPV-дрон противника пытается попасть в авто наших операторов», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
Скорость 75 км/ч и защищенная связь. Главное об украинских разведывательных беспилотниках Сирко — инфографика NV

На видео видно, как возле автомобиля украинских военных происходит взрыв и в небо поднимается черный дым.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на юге продвижение ВСУ сдерживается минированием россиянами территорий, а также бетонированием и укреплением ими господствующих высот.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Силы спецопераций Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X