Силы спецопераций ВСУ показали, как во время эвакуации раненого военного вражеский дрон пытался попасть в авто — видео 7 августа, 15:00 Возле автомобиля украинских военных прогремел взрыв (Фото:https://t.me/ukr_sof)

В понедельник, 7 августа, Силы спецопераций ВСУ показали, как на Запорожском направлении во время эвакуации раненого воина вражеский дрон пытался попасть в авто.

Видео было опубликовано в Telegram-канале ССО.

«В момент эвакуации раненого собрата воинами ССО Украины FPV-дрон противника пытается попасть в авто наших операторов», — говорится в сообщении.

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На видео видно, как возле автомобиля украинских военных происходит взрыв и в небо поднимается черный дым.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на юге продвижение ВСУ сдерживается минированием россиянами территорий, а также бетонированием и укреплением ими господствующих высот.