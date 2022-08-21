На блокпосту в Васильевке в очереди на эвакуацию погибла женщина — Федоров 21 августа, 09:40 Эвакуация в Украине (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

Сегодня в очереди на выезд с оккупированной территории Запорожской области погибла женщина. Россияне по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны в Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Сегодня в очереди автомобиля в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4000 людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах», — говорится в сообщении.

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По словам Федорова, количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.



«Однако оккупантов это не смущает — ежедневно они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от «русского мира»», — подытожил он.



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