На блокпосту в Васильевке в очереди на эвакуацию погибла женщина — Федоров

21 августа, 09:40
Эвакуация в Украине (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

Эвакуация в Украине (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

Сегодня в очереди на выезд с оккупированной территории Запорожской области погибла женщина. Россияне по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны в Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Сегодня в очереди автомобиля в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4000 людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах», — говорится в сообщении.

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По словам Федорова, количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.

«Однако оккупантов это не смущает — ежедневно они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от «русского мира»», — подытожил он.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Эвакуация Запорожская область Иван Федоров Блокпост Война России против Украины

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