Российские оккупанты во время бегства из Херсона выпустили из СИЗО всех заключенных — СМИ 15 ноября, 11:23 Почти 60 человек, задержанных в период оккупации Херсона, россияне увезли с собой (Фото:gp.gov.ua)

Во время бегства из Херсона российские оккупанты выпустили из СИЗО всех заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки, сообщает Hromadske со ссылкой на информацию от своего корреспондента.

Предварительно, ворота изолятора открыли коллаборанты из его администрации.

«Украинские военные обнаружили дела 457 осужденных, из них 15 — к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе… Несколько заключенных уже обратились к военным. Среди них один пожизненно осужденный — его перевезли в пенитенциарную службу Николаева. Где находятся остальные заключенные, пока неизвестно», — рассказали журналисты.

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Кроме того, обнаруженная документация свидетельствует о том, что еще 59 человек, задержанных в период оккупации Херсона, вероятно, были вывезены российскими захватчиками во время их эвакуации на левый берег Днепра. Согласно данным украинских военных, похищенных людей увезли во временно подконтрольный РФ Крым.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.