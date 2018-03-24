Во время задержания Савченко было нарушено законодательство – уполномоченный по правам человека

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что во время задержания нардепа Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека.

Как сказано в сообщении, этот факт был подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания.

"Учитывая ситуацию, я лично как Уполномоченный по правам человека буду в дальнейшем осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", – отметила Людмила Денисова.

Верховная Рада 22 марта по поданию генпрокурора Юрия Луценко сняла неприкосновенность с Савченко и разрешила ее арест. В тот же день Савченко была задержана в здании Верховной Рады.

Шевченковский районный суд Киева 203 марта постановил арестовать Савченко без возможности внесения залога.

Надежде Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР", сговор с руководителем центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовке теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов, однако назвала это собственной спецоперацией.

Смотрите также

Вера Савченко заявила, что Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте ее сестры Надежды под давлением со стороны президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Смотрите также