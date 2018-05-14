Во время задержания преступников в Одессе произошла стрельба

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Один из злоумышленников оказал сопротивление при задержании
Фото: Руслан Форостяк via Facebook

Один из злоумышленников оказал сопротивление при задержании

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил о том, что в понедельник, 14 мая, силовики отдела уголовного розыска применили травматическое оружие во время задержания двух преступников на улице Разумовской в Одессе.

Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление, в результате чего несколько правоохранителей получили травмы.

"Поэтому оперативники вынуждены были применить спецсредство – устройство для стрельбы травматическими патронами. В итоге преступник задержан, ведутся срочные следственные действия", - заявил Форостяк.

Ранее сообщалось, что 14 мая в Одессе СБУ задержала следователя Нацполиции.

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