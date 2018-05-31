Во время выступления Порошенко на школьной линейке ребенок упал в обморок

В четверг, 31 мая, во время торжественной линейки в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области при участии президента Украины Петра Порошенко нескольким ученикам стало плохо, один из них потерял сознание.
Как сообщает местное издание Фіртка, инцидент произошел во время торжественных мероприятий с участием Порошенко, посвященных празднику последнего звонка.
"Во время праздничной линейки одному из школьников стало плохо, ребенок потерял сознание и упал. Президент подбежал к нему и помог передать мальчика в руки медиков", - сообщает издание.
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Еще несколько учеников пожаловались на плохое самочувствие.
По словам представителя местной власти Владимира Джигита, детям оперативно оказали медицинскую помощь. Мальчик, который упал в обморок, чувствует себя хорошо.
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Напомним, что одному из солдат почетного караула Президентского полка стало плохо во время церемонии памяти жертв Голодомора.
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