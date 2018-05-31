Во время выступления Порошенко на школьной линейке ребенок упал в обморок

В четверг, 31 мая, во время торжественной линейки в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области при участии президента Украины Петра Порошенко нескольким ученикам стало плохо, один из них потерял сознание.

Как сообщает местное издание Фіртка, инцидент произошел во время торжественных мероприятий с участием Порошенко, посвященных празднику последнего звонка.

"Во время праздничной линейки одному из школьников стало плохо, ребенок потерял сознание и упал. Президент подбежал к нему и помог передать мальчика в руки медиков", - сообщает издание.

Смотрите также По-человечески: Порошенко поднял уроненную воином почетного караула шапку - видео

Еще несколько учеников пожаловались на плохое самочувствие.

По словам представителя местной власти Владимира Джигита, детям оперативно оказали медицинскую помощь. Мальчик, который упал в обморок, чувствует себя хорошо.

Напомним, что одному из солдат почетного караула Президентского полка стало плохо во время церемонии памяти жертв Голодомора.