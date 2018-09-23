23 сентября 2018, воскресенье

Во время тройного ДТП во Львовской области пострадали четыре человека

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
ДТП произошло на Винниковском мосту во Львовской области
Фото: Поліція Львівської області via Facebook

ДТП произошло на Винниковском мосту во Львовской области

Отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщает, что вечером 22 сентября на Винниковском мосту во Львовской области произошло ДТП при участии трех автомобилей.

После аварии в больницу были доставлены четыре человека, среди которых двое детей двух и 14 лет.

"31-летний водитель микроавтобуса Фольксваген крафтер не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с микроавтобусом Пежо эксперт, за рулем которого находился 29-летний житель Тернополя. От удара Пежо выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099 за рулем которого находился 48-летний житель райцентра Радехив Львовской области", - сообщили в полиции.

Смотрите также

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове