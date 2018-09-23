Во время тройного ДТП во Львовской области пострадали четыре человека

Отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщает, что вечером 22 сентября на Винниковском мосту во Львовской области произошло ДТП при участии трех автомобилей.

После аварии в больницу были доставлены четыре человека, среди которых двое детей двух и 14 лет.

"31-летний водитель микроавтобуса Фольксваген крафтер не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с микроавтобусом Пежо эксперт, за рулем которого находился 29-летний житель Тернополя. От удара Пежо выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099 за рулем которого находился 48-летний житель райцентра Радехив Львовской области", - сообщили в полиции.

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