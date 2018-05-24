Во время перестрелки в Черкассах убит местный депутат - СМИ

В результате перестрелки в Черкассах был убит депутат городского совета от ВО Батькивщина, бывший заместитель городского головы Сергей Гура, сообщает местное издание ИнфоМост со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Гура получил ранения в голову и область груди.

Источники Обозревателя уточнили, что в офис Гуры ворвался неизвестный и, угрожая гранатой, закрылся с депутатом в кабинете. Сначала мужчина угрожал взорвать себя, а после выстрелил в Гуру.

По словам охранника Гуры, подозреваемый сделал два выстрела в район грудной клетки и головы депутата. Охранник, в свою очередь, пытался отстреливаться из травматического оружия. В результате нападавший получил несколько ранений и сейчас находится в больнице под охраной полиции.

По неофициальной информации, нападавшим оказался работник одного из предприятий Гуры по имени Николай Гончар.

В полиции пока не комментируют информацию о погибшем, заявляя, что его личность устанавливается.

Напомним, что 24 мая в Черкассах вооруженный мужчина забаррикадировался в здании, где расположен офис организации ВО Черкащани, во время штурма полицией в помещении обнаружили одного раненого и одного убитого.