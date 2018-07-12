Во время столкновений возле Рады задержали одного митингующего - полиция

Группа лиц провоцировала драку у Верховной Рады, один из них пытался ударить народного депутата - мужчину задержали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Правоохранители сразу отреагировали на инцидент и оттеснили правонарушителя. Его доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Также в ведомстве отметили, что правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок в правительственном квартале столицы.

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Напомним, что 12 июля владельцы авто на "бляхах" заблокировали выходы из Верховной Рады и проезд по Институтской . Они требовали от депутатов проголосовать законопроект о растаможивании "евроблях".

Участники митинга рассказывали о трех пострадавших в результате наезда автомобилей и двух задержанных.