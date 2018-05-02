Во время сплава на Прикарпатье погиб турист из Польши

Турист из Польши погиб в реке Прут

В селе Олешков Ивано-Франковской области во время сплава на байдарках по реке Прут погиб гражданин Польши, который приехал в Украину в составе туристической группы.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции Украины.

По предварительным данным, в одну из байдарок ударила молния, в результате чего лодка перевернулась. В байдарке находилось два человека. Один из пострадавших самостоятельно выбрался на берег, второй утонул.

Примерно через четыре часа поисково-спасательных работ тело иностранца было обнаружено на дне реки. Им оказался житель польского Кракова 1985 года рождения.

По факту несчастного случая открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и проинформировали генеральное консульство Польши во Львове.

Напомним, что в Карпатах во время подъема на Говерлу нашли тело 66-летнего туриста из хорватского города Вараждин.