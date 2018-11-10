Во время псевдовыборов в "ЛНР" боевики планируют осуществить серию терактов - Снегирев

Боевики "ЛНР" готовят серию терактов в местах скопления людей во время псевдовыборов в непризнанной республике, сообщил сопредседатель Гражданской инициативы Правое Дело Дмитрий Снегирев на своей странице в Facebook.

"На 11 ноября в Луганске сотрудники "Министерства государственной безопасности ЛНР" готовят серию взрывов во время проведения так называемых псевдовыборов главаря "ЛНР", - написал он.

Так, по данным Снегирева, теракты планируют провести с помощью взрывчатки, которую заложат в нескольких местах массового скопления людей, а целью провокации является максимальное поражение и большое количество жертв среди гражданского населения.

Сейчас на оккупированной территории Луганской области проводят мероприятия по принудительному привлечению населения к участию в праздничных мероприятиях, которые запланированы на Театральной площади оккупированного Луганска, в частности, в 18.00 запланирован концерт с участием российских рок-групп Декабрь и Смысловые галлюцинации.

Снегирев отметил, что накануне проведения псевдовыборов между "министерствами государственной безопасности" обоих "республик" был подписан меморандум о взаимодействии в случае чрезвычайных ситуаций, а именно: терактов в "столицах".

Также, по распоряжению "и.о. начальника управления народного милиции ЛНР" Филипоненко, выделены дополнительные подразделения боевиков для обеспечения правопорядка в местах массового скопления людей и возле избирательных участков, а от 8 ноября "силовые структуры ЛНР" переведены на усиленный режим "несения службы ".

"Политическому руководству РФ крайне необходимо сделать Украину государством-террористом, чтобы выйти из формата Минска и затем избавиться от экономических санкций", - пояснила Снегирев.

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Напомним, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.

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