Во время пожара в Запорожской области погибло трое детей

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области сообщила, что 12 ноября во время пожара в частном доме села Великая Знаменка погибли трое маленьких детей.
Дети погибли из-за отравления угарным газом, передает Интерфакс-Украина.
Огонь охватил 70 кв.метров жилого помещения, для его ликвидации потребовалось не менее часа.
Подробности происшествия в данный момент не сообщаются.
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