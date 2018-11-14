14 ноября 2018, среда

Во время пожара в Запорожской области погибло трое детей

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Иллюстрационное фото
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області via Facebook

Иллюстрационное фото

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области сообщила, что 12 ноября во время пожара в частном доме села Великая Знаменка погибли трое маленьких детей.

Дети погибли из-за отравления угарным газом, передает Интерфакс-Украина.

Огонь охватил 70 кв.метров жилого помещения, для его ликвидации потребовалось не менее часа.

Подробности происшествия в данный момент не сообщаются.

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