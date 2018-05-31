31 мая 2018, четверг

Во время пожара в киевском автобусе никто не пострадал - КГГА

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Автобус сгорел на улице Дегтяревской на Лукьяновке
Фото: Vova Nos via Facebook

Автобус сгорел на улице Дегтяревской на Лукьяновке

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает, что в результате пожара в автобусе №31 на улице Дегтяревской никто не пострадал.

Во время возгорания в салоне находились только водитель и кондуктор, так как автобус следовал в парк.

Пожар был ликвидирован в 19:38. Полиция выясняет причины возгорания.

"Сегодня, в 19:20 оперативный дежурный управления по вопросам чрезвычайных ситуаций получил сообщение о том, что на ул. Дегтяревской, 15 горит автобус. Прибыв на место происшествия, было установлено, что во время движения воспламенился автобус маршрута №31 автопарка номер 5. Пожар случился около 19:03, когда автобус заканчивал маршрут и возвращался в автопарк. Во время возникновения пожара в салоне автобуса находились водитель и кондуктор", - сообщили в КГГА.

Напомним, вечером в четверг, 31 мая, в Шевченковском районе Киева во время движения по улице Дегтяревская в автобусе произошел пожар.

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