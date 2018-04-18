Во время пасхального перемирия количество обстрелов увеличилось в разы - ТКГ

Ситуация на Донбассе имеет тенденцию к обострению, количество обстрелов со стороны боевиков российско-оккупационных войск во время пасхального перемирия увеличилось в разы.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам встречи контактной группы в среду, 18 апреля.

"С 30 марта по 16 апреля 2018 года зафиксировано одно боестолкновение и 720 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей, 685 из них были прицельные. Имели место нарушения режима тишины с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями - с применением танков, артиллерии и минометов", - заявила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует риск дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. 30 марта на оккупированной территории были трижды обстреляны беспилотники СММ ОБСЕ, в тот же день сбили один дрон. Уже 5 апреля в районе н.п. Кременец состоялась очередная грубая провокация с применением оружия, наблюдателей миссии не пускали в этот район примерно 20 раз с начала года.

Она напомнила, что соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня возможно лишь тогда, когда РФ прекратит поддерживать боевиков, выведет свою технику и наемников и обеспечит доступ для СММ ОБСЕ на всей территории, включая неконтролируемый участок границы.

На заседании ТКГ стороны также обсудили вопросы восстановления мобильной связи на Донбассе, в частности предоставление гарантий безопасности работниками компании Водафон Украины.

Кроме того, украинская сторона подняла на переговорах экологические вопросы, в частности, направление профильных экспертов для изучения экологической ситуации на Донбассе, и вопрос разблокирования работы по поиску пропавших без вести. Отдельно отмечено, что украинская сторона готова сделать все необходимое для продвижения ремонтных работ мостового перехода в Станице Луганской.

Напомним, что украинская сторона ТКГ еще раз предложила провести обмен 23 россиян на украинских политзаключенных представителям Москвы, однако в этом вопросе прогресс не был достигнут.