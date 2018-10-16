Во время крушения истребителя Су-27 погиб, скорее всего, украинский экипаж - ВСУ

Представитель пресс-центра Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщил, что во время катастрофы истребителя Су-27, скорее всего, погиб украинский экипаж.

"Пока мы не подтверждаем информацию в отношении гражданина США, скорее всего, это были два украинца", - сказал Дмитрий Струтинский, исполняющий обязанности начальника пресс-центра ВС ВСУ, в комментарии Громадському.

По его словам, сейчас экспертная группа устанавливает причины падения самолета. "Он просто исчез с радаров, и мы потеряли с ним связь", - сказал он, добавив, что также неизвестно, почему пилоты не катапультировались.

Напомним, что 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины.

В результате оба пилота погибли.

В Генеральном штабе ВСУ сначала сообщили, Су-27 пилотировали офицер Воздушных сил ВСУ и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. Это сообщение также повторили в военной прокуратуре Центрального региона. Однако позже информацию о гражданстве пилотов убрали.