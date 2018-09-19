Во время обыска у задержанного в Одессе чиновника таможни нашли коллекцию антикварных картин и монет - фото

Правоохранители обнаружили у руководителя одного из управлений Одесской таможни, задержанного ранее за систематическое взяточничество, коллекцию антиквариата.
Как сообщили в прокуратуре, во время обыска в его квартире и на чердаке над ней оперативники нашли около тысячи различных старинных монет, датируемые ХVII-XX веками, почти 70 картин и иконы, а также наличные средства - $63 тысячи и 50 тысяч гривен.
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При этом отмечается, что обнаруженные ценности таможенник не декларировал, поэтому, кроме взяточничества, ему также инкриминируют внесение в декларацию недостоверных данных.
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Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины уличили руководителя одного из управлений Одесской таможни в коррупционной деятельности.
Злоумышленник был задержан после получения от предпринимателя очередной взятки в размере $3 тысяч.
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